Владимирский Россельхозцентр к яблочному Спасу рассказал, как сохранить урожай яблок до весны

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Специалисты владимирского Россельхозцентра напоминают, что разные сорта яблок хранятся по-разному: раннезимние до конца января, зимние до конца марта, позднезимние – до конца мая. Зимние сорта яблок, хранящиеся до весны, приобретают полноценный вкус и аромат спустя 14-60 дней после снятия с дерева.

– Для Владимирской области можно рекомендовать такие сорта, как Антей, Антоновка, Богатырь, Былина, Валюта, Московское зимнее, Пепин шафранный, Уэлси, Спартан, Имант, Ренет Черненко, Весялина, – рассказала заместитель начальника отдела семеноводства владимирского филиала Россельхозцентра Яна Балахнина.

Оптимальной температурой для хранения зимних яблок считается -1… +4 градуса. Влажность при этом должна быть высокой, 85-95%. Хорошо хранятся яблоки и в холодильнике, и на балконе. Можно хранить яблоки в полиэтиленовых пакетах. Яблоки укладывают в пакет, не завязывая, переносят их в погреб, а примерно через 7-8 часов, когда фрукты охладятся, пакеты можно завязывать. В противном случае внутри соберется конденсат, и урожай начнет гнить. Если перед завязыванием в каждый пакет положить смоченный спиртом или уксусом ватный диск, внутри накопится углекислый газ, который обеспечивает яблокам длительное хранение.