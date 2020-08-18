В Кольчугино автомобиль насмерть сбил четырехлетнюю девочку

17 августа во Владимирской области произошло 8 ДТП, в результате которых 1 человек погиб и 8 травмированы. Выявлено 17 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшийся от прохождения медицинского освидетельствования.

В частности, в Кольчугино 26-летний водитель автомобиля ВАЗ–2103 сбил четырехлетнюю девочку, которая одна перебегала через дорогу. От полученных травм она скончалась на месте.

Кроме того, под колесами автомобилей оказались сразу три несовершеннолетних велосипедиста. В Коврове на улице Комиссарова 15-летний подросток выехал на главную дорогу, не убедившись в безопасности маневра — его сбил автомобиль «Шевроле Круз». Мальчик с травмой головы отправлен в больницу.

Чуть позже в Коврове уже на улице Комсомольской водитель «Киа Сид» сбил 15-летнего подростка на велосипеде, который ехал по вело-пешеходной дорожке и пересекал проезжую часть по ходу движения автомобиля. В результате ДТП велосипедист с травмой головы, ушибами и переломом руки был госпитализирован.

В Юрьев-Польском на улице 1 Мая водитель автомобиля «Митцубиси Лансер» наехал на 12-летнего велосипедиста — мальчик переезжал проезжую часть дороги по «зебре», не спустившись с велосипеда. Ребенка с переломом ноги отвезли в больницу.