Во Владимирской области выросли цены на яблоки

19 августа отмечают Яблочный Спас. Владимирстат выяснил, любят ли в регионе яблоки.

Почти весь урожай (99,9%) яблок, груш и других семечковых - заслуга частных садоводов-любителей. 2019 год был для Владимирской области весьма урожайный - валовой сбор семечковых культур в хозяйствах населения достиг 29,6 тыс. тонн (2018 год – 8 тыс. тонн).

Если у вас нет своего сада, то яблоки - удовольствие пока не из дешевых. Средняя цена на яблоки в июле взлетела почти до 150 рублей, что на 30,7% больше, чем в июле 2019 года. Удивительно, но вместо сезонного снижения, по-прежнему наблюдается рост. По сравнению с предыдущим июнем средняя цена на яблоки выросла на 10,4%, с начала года прирост составил 82,8%.