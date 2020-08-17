Владимирские общественники займутся профилактикой абортов среди молодежи

В рамках программы «Шаг в жизнь» общественники планируют охватить просветительскими интерактивными занятиями 2500 школьников и студентов среднеспециальных учебных заведений.

Как сообщила учредитель ВРОО «Палата защиты прав пациентов» Галина Шипарева, особое внимание будет уделено продвижению семейных ценностей, здорового образа жизни, вопросам формирования ответственного родительства и планированию деторождения, чтобы рождение ребенка было радостным и желанным.

К этой работе также подключатся представители регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» и медицинские работники Областного перинатального центра. В ходе проведения дней открытых дверей перинатального центра будущие мамы посетят палаты второго этапа выхаживания недоношенных.