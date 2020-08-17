Жителей Суздаля приглашают сняться в сериале

Телеканал ТНТ собирается снимать в Суздале новый сериал "Легенда". Известно, что в ленте будет немало опасных трюков и бойцовских поединков. В главной роли снимается 35-летний Роман Курцын, известный по сериалу «Фитнес», фильмам «Гуляй, Вася», «Крым», «Я худею». Также в сериале играют Анастасия Уколова и много других комедийных актеров.

Снимать сериал в городе будут четыре дня: 20-23 августа. Съемочная группа ищет для съемок мужчин и женщин 20-45 лет. Оплата 800 рублей за день.

Заявку можно отправить в вотсапп по номеру: 89777213116 (Маргарита).