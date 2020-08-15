Меленковец получил обязательные работы за ругань в суде

В суде житель Меленковского района во время того, как его жертва давала показания, нецензурно оскорбил ее. Предупреждениям судьи он не внял, продолжая бранить женщину. В итоге против него возбудили еще одно уголовное дело – за неуважение к суду. Сам преступник хоть и не отрицал факт оскорбления, виновным себя так и не признал. И получив наказание – 430 часов обязательных работ, обжаловал приговор. Но Владимирский областной суд оставил его без изменения. В итоге меленковцу по двум приговорам придется провести в колонии строгого режима двенадцать лет семь месяцев и пятнадцать дней с последующим ограничением свободы на один год.