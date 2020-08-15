Владимирцы незаконно прописывали к себе иностранцев

Весной жительница Петушков, 31 года от роду, направила в территориальный отдел по вопросам миграции восемь уведомлений о прибытии гостей из ближнего зарубежья, которые будут жить в ее квартире. Естественно, пускать к себе приехавших на заработки иностранцев, она не планировала. Аналогичное нарушение совершил и тридцапятилетний житель Судогодского района, зарегистрировавший у себя двоих приезжих. Сейчас оба дела в отношении хозяев жилья направлены в суд. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, фиктивно на учет иностранцев поставила и сорокадвухлетняя жительница одной из деревень в Собинском районе. Когда к ней с проверкой пришел участковый, женщина не стала отрицать свою вину. Максимальное наказание, предусмотренное за фиктивную регистрацию иностранцев, - три года лишения свободы.