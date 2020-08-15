В Суздале нашли редкое украшение 12 века

Раскопки в Суздале проводят на территории одной из древнейших частей города, оборонительные укрепления которой возвели в середине 12 века. На раскопе обнаружили средневековую усадьбу, на территории которой, как предполагают специалисты института археологии РАН, располагалась мастерская по обработке кости и рога. Разбирая остатки усадьбы, погибшей в результате пожара, археологи нашли костяные гребни, нож с костяной рукояткой, ключ, замок и другие предметы, но самой ценной находкой стали целый керамический крестик и серебряная подвеска – колт. Серебряные лучевые колты уже находили в кладах Владимирской области трижды, в 1837, 1896 и 2008 годах, но в Суздале, где пока не находили ни одного клада, это первая находка такого уровня. Археологи отмечают, что и другие находки в этой усадьбе говорят о высоком статусе ее владельцев – это янтарь, наконечники стрел и копий, осколки причерноморской амфоры. Раскопки продолжаются.