Пьяный ковровчанин напал на горожанку

Пьяный сорокапятилетний житель города оружейников напал на шедшую по улице женщину, несколько раз ударил ее по голове руками. Сорвал с плеча сумку и убежал. «Улов» у него был скоромный – 1300 рублей, которые он потратил. Пострадавшая ковровчанка обратилась в полицию и нападавшего, ранее не раз судимого, нашли. Ковровский городской суд, учитывая его прошлые подвиги, отправил грабителя на три года в колонию особого режима. Вину осужденный признал полностью, но с приговором не согласился и обжаловал его, но вышестоящая инстанция оставила наказание без изменения.