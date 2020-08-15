Владимирец пообещал сделать кухонный гарнитур и исчез с деньгами

Житель областного центра в марте заказал кухонный гарнитур, заплатив 26 тысяч рублей. Работник сделала замеры, но через две недели перестал выходить на связь. И не дождавшись ни возврата денег, ни мебели, он в конце июля все же обратился в полицию. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, злоумышленник скрывался от полиции, но его все же нашли. Задержанный, тридцапятилетний владимирец, уже был наказан за мошенничество. В этот раз он тоже потратил деньги, не собираясь заказывать гарнитур. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде, а полиция проверяет, не причастен ли он к другим преступлениям.