Александровец совершил серию краж из гаражей и машин

Молодой житель города Карабаново Александровского района промышлял, проникая в гаражи и автомобили и похищал инструменты, аккумуляторы, автомагнитолы. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, с мая 2019 года по июль этого года в полицию обратились несколько жителей Александровского района, пожаловавшиеся на кражи. Не ограничиваясь кражами, житель Александровского района попытался угнать «ВАЗ», а когда его заметил владелец машины – сбежал. Оперативники отыскали подозреваемого в угоне, а также установили его причастность к пяти кражам. Как объяснил сам задержанный, уже судимый, он продавал украденное, но часть похищенного удалось вернуть владельцам.