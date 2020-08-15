Владимирский драмтеатр восстановят через два года

Напомним, пожар во Владимирском областном театре драмы вспыхнул из-за неосторожности во время проведения ремонтных работ. Сумма ущерба пока не установлена, но уголовное дело уже возбудили. Театр планируют восстановить, тем более, что, по предварительным выводам, несущие конструкции не пострадали. Сейчас идет подготовка проектно-сметной документации, после чего можно будет получить помощь из федерального бюджета. Но в лучшем случае восстановить большую сцену получится через два года. Контролировать реставрационные работы будет госинспекция по охране объектов культурного наследия, ведь владимирский театр – это памятник архитектуры. Труппа театра продолжит выступать на других площадках, в том числе в Арт-Дворце, а часть спектаклей сыграют на малой сцене, которая не пострадала от огня. А вот восстановление сгоревшего Дома культуры в Гусь-Хрустальном пока под вопросом: обследование не закончено и неизвестно, уцелели ли несущие конструкции. Но, как сообщили в департаменте культуры региона, все коллективы, работавшие в этом ДК, продолжают трудиться в других зданиях.