Во Владимирской области к началу учебного года в регионе готовы 80% школ

В регионе подготовка к началу учебного года проходит в условиях поэтапного снятия ограничительных мер, введенных в связи распространением новой коронавирусной инфекции, поэтому при подготовке школ особое внимание уделяли вопросам безопасности детей. Большинство учебных заведений, проверять которые начали с 1 июля, готовы к приему ребят. Все школы и детсады будут обеспечены дезинфицирующими средствами и обеззараживателями воздуха, помещения обязательно должны дезинфицировать, а всем приходящим – мерить температуру. Как именно пройдет 1 сентября – вопрос пока открытый и зависит от эпидемиологической обстановке в регионе. Пока для 1, 9 и 11 классов планируется провести на улице. А вот с темой первого урока нового учебного года определились – он будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.