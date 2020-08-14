В Киржачском районе администрацию обязали уничтожить поляну конопли

Прокуратурой Киржачского района провела проверку исполнения органами местного самоуправления законодательства по профилактике незаконного потребления дикорастущих наркотикосодержащих растений. И оказалось, что на территории Першинского сельского поселения локально растет конопля. Несмотря на то, что уничтожить ее обязана была местная администрация, никаких мер она для этого не предприняла. После вмешательства прокуратуры сельскую администрацию обязали немедленно избавиться от опасного дикорастущего растения.