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Общество

В Киржачском районе администрацию обязали уничтожить поляну конопли

Опасное растение нашли в Першинском сельском поселении
Ирина МальцеваИринаМальцева
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Прокуратурой Киржачского района провела проверку исполнения органами местного самоуправления законодательства по профилактике незаконного потребления дикорастущих наркотикосодержащих растений. И оказалось, что на территории Першинского сельского поселения локально растет конопля. Несмотря на то, что уничтожить ее обязана была местная администрация, никаких мер она для этого не предприняла. После вмешательства прокуратуры сельскую администрацию обязали немедленно избавиться от опасного дикорастущего растения.