Во Владимирской области разрешили проводить соревнования и матчи

Во Владимирской области с 14 августа разрешено проведение физкультурных и спортивных мероприятий муниципального, областного, межрегионального и всероссийского уровня без зрителей. Этот запрет губернатор снял в связи с переходом на третий этап снятия коронавирусных ограничений. Кроме того, участникам спортивных соревнований нужно соблюдать правила личной гигиены (мыть руки, использовать антисептики, медицинские маски, перчатки) и социальную дистанцию, а их организаторы – дезинфицировать помещения и выявлять людей с признаками простуды. Напомним, что в области по-прежнему запрещено проводить развлекательные и культурные мероприятия, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, иных местах массового посещения владимирцев. Исключение сделано для культурно-просветительских мероприятий на открытом воздухе. Также людям старше 65 лет все также нужно самоизолироваться, а всем остальным – соблюдать масочный режим.