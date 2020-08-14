Житель Собинки два месяца прятал в подвале тело возлюбленной

Сорокачетырехлетний житель Собинского района в мае поругался с тридцатидвухлетней гражданской женой. В пылу ссоры он ударил ее ножом и одного удара в грудь хватило, чтобы женщина умерла в на мест. Вызывать полицию сожитель не стал, а спрятал тело в подвале частного дома, где они жили. Два месяца он прожил в доме. Зная, что в подвале лежит тело убитой им женщины, а потом, не выдержав, явился в полицию с раскаяньем. Возбуждено уголовное дело по статье убийство, следователем СК России в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.