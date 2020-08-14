Во Владимирской области мошенники предлагают предпринимателям купить брошюру о профилактике коронавируса

Областное управление Роспотребнадзора сообщает о новых видах мошенничества.

Неизвестные, представляясь сотрудниками санитарной службы, предлагают юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приобрести брошюры с информацией о профилактике «Коронавирус COVID-19», при отказе от покупки угрожают применением административных мер воздействия.

Управление Роспотребнадзора предупреждает, что эти действия носят исключительно мошеннический характер. При возникновении подобных ситуаций необходимо обращаться в полицию.