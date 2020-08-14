За неделю во Владимирской области клещи покусали 99 человек

За последнюю неделю наблюдения – с 7 по 14 августа в больницы региона по поводу присасывания клещей обратилось 99 человек, в том числе 41 ребенок.

Наибольшее количество обращений зарегистрировано во Владимире, в Гусь-Хрустальном и в Вязниковском районах.

- Лабораторно исследовано 55 клещей, снятого с людей, на вирус клещевого энцефалита. Антиген вируса клещевого энцефалита не обнаружен. Случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, не зарегистрировано, - сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Анализ клещей на наличие возбудителей проводят в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» по адресу: г. Владимир, ул. Токарева, д.5.