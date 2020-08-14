В Камешковском районе пройдет праздник пастушьего рожка

15 августа в деревне Мишнево Камешковского района пройдет самобытный Праздник пастушьего рожка «Хорошо рожок играет...».

Праздник проводится ежегодно, начиная с 2007 года, и направлен на сохранение и популяризацию традиций владимирских рожечников.

На празднике выступят широко известные во Владимирской области и за ее пределами ансамбль «Владимирские рожечники» Областного Центра народного творчества, народный ансамбль «Напевы Ополья» из Юрьев-Польского, а также коллективы Камешковского района – народный ансамбль «Баловень», фольклорный ансамбль «Чудесный рожок» и другие.

Начало мероприятия в 12.00.