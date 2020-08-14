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Владимирский театр кукол поставил спектакль по повести Достоевскому

Зрители смогут увидеть постановку после снятия ограничений
Виктория СуховаВикторияСухова
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фото Владимирского театра кукол

фото Владимирского театра кукол

Владимирский театр кукол сдал еще один спектакль. На этот раз постановка поставлена по повести Достоевского "Белые ночи". Главным режиссером спектакля стала Марина Протасова.

Изюминка спектакля в том, что действия происходят в разных измерениях. Зрители видят на сцене двух незнакомцев - девушку и юношу, которые читают книгу "Белые ночи". После чего на смену «живым» актёрам приходят куклы Мечтатель и Настенька..

Весь текст повести Фёдора Достоевского звучит в записи, что ещё раз подчеркивает: это все нереальность, это то , что «здесь и сейчас» читают двое встретившиеся в книжном. На глазах зрителей развиваются две истории, они умело переплетаются и дополняют друг друга.

Все преподнесено в спектакле искусно и меланхолично с навеванием легкой грусти. Но самое главное на этом мрачном фоне - минута любви ценою в жизнь, ради которой можно все простить, ради которой нужно мечтать и жить.

"Белые ночи" - это третий сданный спектакль. Владимирцы смогут увидеть постановку после того, как снимут все ограничения.

Культура