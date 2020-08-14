В Мелехово спасатели достали коня из ямы

13 августа сотрудники поисково-спасательного отряда Коврова принимали участие в спасении коня Гоши.

- Рассказывая людям о своей работе, встречаешь разную ответную реакцию. Кто-то говорит, что она ужасная, кто-то, что интересная. Мне моя работа очень нравится. Потому что мы помогаем людям, а иногда и животным. Вчера помогли жителям Мелехово достать коня из ямы. Как туда попал Гоша, история умалчивает - провалился. Пришлось соорудить подвесную систему и при помощи автомобильной лебедки достать коня, - рассказал на своей странице ВКонтакте Михаил Быков, сотрудник поисково-спасательного отряда Коврова.

Животное вело себя спокойно и не сопротивлялось.