Житель Юрьев-Польского украл деньги у приятеля

В дежурную часть отдела полиции обратился 40-летний житель Юрьев-Польского района с заявлением о краже 8 тысяч рублей с его банковского счета.

Полицейские выяснили, что мужчина обнаружил пропажу денег со своего счета после того, как побывал в гостях у одного из своих знакомых.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение подозреваемого и допросили его. 20-летний молодой человек пояснил, что у него в доступе находился телефон приятеля, на котором было установлено мобильное приложение банка. Воспользовавшись ситуацией, он перевел деньги на счета своих знакомых, которым задолжал, - сообщили в областном УМВД.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой фигуранту статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.