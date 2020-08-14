В Вязниках готовятся к реновации Фатьяновского парка

Проект реновации Фатьяновского парка в Вязниках стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Город получит на его реализацию 70 миллионов рублей из федерального бюджета. В обновленном парке планируется построить многофункциональную сцену из легких современных материалов, пользоваться которой можно будет как летом, так и зимой. В теплое время года на ней по традиции будут проходить концерты, праздники, киносеансы под открытым небом. Зимой же место между сценой и первым рядом сидений сможет превратиться в каток. Кроме того, в проекте большое внимание уделено расположению в парке стационарных точек торговли и общественного питания, гигиенического блока. В этом году планируют окончательно утвердить проект, а к работам приступят уже в следующем году.