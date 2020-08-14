В Петушках внук зверски расправился с родным дедушкой

Кровавая трагедия произошла 23 февраля. Конфликт вспыхнул между двадцатисемилетним жителем Петушков и его семидесятидвухлетним дедушкой. Разозленный молодой мужчина нанес дедушке множественные удары руками, ногами, стулом и иными предметами по телу потерпевшего. Избитый дедушка скончался на месте происшествия от полученных травм. Экспертной комиссией обвиняемый в убийстве признан невменяемым, представляющим повышенный уровень социальной опасности для себя и окружающих, нуждающимся в принудительном лечении в стационарных условиях специализированного типа. Уголовное дело с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в Петушинский районный суд.