Во Владимирской области в магазин и детский дом направили просроченное мясо и творог

Областное управление Россельхознадзора выявило факты оформления просроченной животноводческой продукции в системе ФГИС «Меркурий».

4 июля а ООО «Пилигрим» для продажи в пищу людям направило в адрес магазина «АлексТрейд» (Александровский район, п. Маяк) мясо птицы (тушка 1 сорт) весом 5,06 кг, сроки годности которого истекли еще в июле прошлого года.

15 июля Карабановский детский дом получил от ООО «Пилигрим» творог 9% весом 6 кг (срок годности - до 15.07.2020 г.).

Также в графе «способ хранения при перевозке» охлажденной или замороженной продукции указано - вентилируемые. Это несоответствие заявленного режима транспортировки.

При этом, несмотря на истекшие сроки годности, магазин и детский дом приняли продукцию с истекшим сроком годности. В адреса предприятий и их уполномоченных лиц направлены предупреждения.

Россельхознадзор составил в отношении ООО «Пилигрим» протокол об административном правонарушении. Если меры не примут или подобные нарушения обнаружат снова, пользователя заблокируют в ФГИС «Меркурий» на длительный срок.