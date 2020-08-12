На замену сгоревшим мусоровозам "Биотехнологии" взяли взаймы машины у других компаний области

12 августа в мэрии состоялось совещание городских чиновников с представителями компании "Биотехнологии", чьи мусоровозы - 10 штук - сгорели накануне ночью. Компания, после проведения мусорной реформы отвечающая за вывоз мусора в зоне №2, в которую входит Владимир, потеряла значительную часть парка техники, и горожане забеспокоились - будет ли мусор вывозиться вовремя.

Вице-мэр Сергей Литвинкин пообещал, что в случае необходимости помощь в вывозе мусора может оказать городская коммунальная техника. Зам. генерального директора ООО «Биотехнологии» Янина Афонькина заявила, что сегодня график вывоза мусора соблюдался: сгоревшие мусоровозы быстро заменили машинами, которые находились в ремонте, а несколько машин удалось оперативно позаимствовать у компаний, работающих в других районах области. "Биотехнологии" уже начали оформлять в лизинг 5 новых мусоровозов.

Полиция ведет проверку ЧП со сгоревшими мусоровозами. Основная версия - поджог, на видео, которое сняла камера наблюдения, видно, что машины загораются одна за другой, есть информация, что на месте пожара найдена канистра от бензина.