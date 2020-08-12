Владимирский спортсмен отобрался на Первенство России по мотокроссу

фото с официального сайта городской администрации

В минувшие выходные спортсмены муниципального спортивно-технического клуба «Владимир-Весна» успешно выступили на Первенстве Приволжского федерального округа, который проходил в Набережных Челнах. Это был этап отбора на финал Первенства России по мотокроссу 2020 года.

Владимирец Назар Мерзлов показал отличные результаты. В классе 65 в группе В (мальчики 8-10 лет) он занял третье место, а в классе 65 в группе А (мальчики 10-12 лет) — шестое. Тем самыс он уверенно отобрался на финал Первенства России. Теперь у Назара есть шанс побороться за призовые места национальных состязаний.