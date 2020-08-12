Гороховчанин украл фотоловушку с памятника воинам ВОВ

В июне в полицию обратился представитель администрации одного из муниципальных образований Гороховецкого района с заявлением о краже фотоловушки стоимостью около 10 тысяч рублей. Фототехнику установили вблизи памятника воинам Великой Отечественной войны в сельском поселении, чтобы следить за порядком. Как сообщили в УМВД России по Владимирской области, фотоловушка была оснащена датчиком движения, и отснятые фотографии передавала на электронную почту. Полицейские, изучив фотографии, сделанные фотоловушкой, предположили, что к преступлению может быть причастен местный житель, изображенный на последнем фото до момента кражи. Двадцатичетырехлетний парень давать показания отказался, но один из его друзей добровольно отдал фотоловушку, переданную ему на хранение задержанным. Технику вернули владельцу, а документы направили в суд.