В Александрове разыскивают пропавшего мальчика

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По информации УМВД России по Владимирской области, заявление о пропаже двенадцатилетнего Малькова Ивана Дмитриевича, жителя города Александрова, поступило в дежурную часть ОМВД России по Александровскому району. На вид мальчику 12 лет, рост около 150-160 см, худощавого телосложения, короткие русые волосы, он был одет в джинсовые шорты синего цвета, синяя футболка, темные кроссовки. В УМВД России по Владимирской области просят, если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, необходимо сообщить информацию по телефонам: 8 (49244) 2-51-95, 8 (49244) 2-38-22 или в дежурную часть любого территориального органа полиции.