Меленковского полицейского уволили за заграничный отдых

Дознавателя из Меленковского района уволили из органов внутренних дел после того, ка кон в отпуск съездил отдохнуть за границу и скрыл это. Не согласившись с таким решением, он обратился в суд, требуя признать заключение служебной проверки и приказ о его увольнении со службы в органах внутренних дел незаконными, восстановить его на службе, а также взыскать денежное довольствие за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда. Уволенный дознаватель считал, что его действия не являются проступком, порочащим честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, а могут быть расценены как нарушение служебной дисциплины, в связи с чем его увольнение несоразмерно с совершенным дисциплинарным проступком. Суд согласился, что нарушение служебной дисциплины имеется, а вот однозначно признать их порочащими честь сотрудников внутренних органов нельзя. И восстановил его на работе, удовлетворив и другие требования. Хотя решение не вступило в законную силу, восстановить уволенного на работе должны немедленно.