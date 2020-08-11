Гороховчанка распространяла порнографические фотографии своей дочки

Двадцатидвухлетняя женщина 10 февраля этого года на свой мобильный телефон сделала несколько фотографий спящей трехлетней дочки, в том числе ее полностью обнаженных половых органов, и направила их неизвестному в социальной сети «ВКонтакте». Сейчас расследование уголовного дела завершена, женщина обвиняется по статье «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, то есть фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления и распространения порнографических материалов, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей». Жительница Гороховецкого района вину в распространении порнографических снимков маленькой дочери признала полностью, раскаялась. Теперь ее ждет суд. Грозить молодой маме может до пятнадцати лет колонии.