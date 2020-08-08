Владимирские спасатели поделились историями спасения котов в международный день кошек

Фото предоставлено МЧС России по Владимирской области.

8 августа отмечается Всемирный день кошек. В пожарных гарнизонах Владимирской области есть немало историй о спасении пушистых четвероногих.

Например, 17 октября прошлого года в посёлке Малыгино Ковровского района пожарные тушили двухэтажный дом. В одной из квартир они обнаружили кота. Его немедленно вынесли на свежий воздух и спасли от отравления угарным газом.

Самый же известный случай прославил ковровских пожарных на всю страну. 13 декабря они выехали на тушение дома на две квартиры на улице Каменной. Во время тушения пожарные обнаружили кота, который уже был без сознания. Видео процесса оживления кота Тайсона облетело всю страну: пожарные дали ему подышать воздухом из дыхательного аппарата и напоили водой. В скором времени он пришёл в себя и был возвращён хозяевам.

А в Гусь-Хрустальном в мае этого года на пожаре в частном доме пожарные не дали погибнуть трём котам и собаке. Интересный факт: кошек из горящего дома вызволял пожарный по фамилии Котов. Как он рассказал позже, ему было очень жалко животных, ведь зачастую во время пожара они пугаются и прячутся в укромные места.