9 августа ФК "Муром" стартует в чемпионате России

9 августа по всей России стартует чемпионат России по футболу среди команд второй лиги (ПФЛ). Команды из Владимирской области - ФК "Муром" и владимирское "Торпедо" - выступают во второй группе.

И первым стартует в чемпионате ФК "Муром". 9 августа муромские футболисты примут у себя дома "Знамя Труда" из Орехово-Зуево. Игра со старейшим клубом страны пройдет без зрителей и стартует в 18.00. Пресс-служба муромлян уже сообщила, что они организуют трасляцию с игры в интернете.

Владимирское "Торпедо" свой матч проведет на следующий день. 10 августа команда сыграет в гостях с московским "Динамо-2". Фарм-клуб столичной команды играет первый сезон. До этого молодежь "Динамо" играла в молодежном первенстве и регулярно выигрывала соревнования. Так что сопернки у владимирцев более чем серьезен. Однако за Владимиром опыт выступления во взрослых соревнованиях. Игра начнется в 17.00.