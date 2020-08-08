Во Владимирской области за сутки выздоровели от коронавруса шесть человек, трое умерли

Очередной бюллетень по Covid-19 показал, что в регионе за сутки шесть человек выздоровели от коронавируса, еще трое умерли.

Всего в регионе выздоровели 5216 пациентов с Covid-19, а умер 161 человек. В лабораториях медицинских учреждений региона, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора), Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии (Петушинский район) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) проведено 168065 исследований на новую коронавирусную инфекцию (в том числе в медицинских учреждениях – 109843 исследования).

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 7 августа (среднетяжелые и тяжелые формы) – 272; больных с признаками внебольничной пневмонии – 45. По состоянию на этот день на стационарном лечении находились 42 пациента с ОРВИ и 401 – с пневмонией.