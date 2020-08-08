Владимирской области выделили более 38о миллионов рублей на информатизацию системы здравоохранения

Фото с сайта департамента здравоохранения.

Владимирской области из федерального бюджета выделили 384,6 млн рублей на еще большую цифровизацию региональной медицины.

Власти обещают, что в 2020 году в региональной системе здравоохранения начнет функционировать централизованный архив медицинских изображений. Также на федеральные деньги доведут до ума централизованную подсистему "Управление скорой и неотложной медицинской помощью (включая управление санавиацией)".

В целом на здравоохранение Владимирская область по нацпроекту до конца 2024 года получит из федерального бюджета 1,7 млрд рублей. По итогам пятилетки в регионе должны внедрить также электронные медицинские карты, что обеспечит лечащим врачам доступ к истории болезни пациента без ношения всяких бумажек.