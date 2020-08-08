Владимирская областная научная библиотека в августе будет проводить мероприятия на веранде

Владимирская областная научная библиотека приглашает на литературно-познавательные часы на свежем воздухе "БИБЛИОТЕЧНАЯ ВЕРАНДА. АВГУСТ". Мероприятия будут проводиться на площадке перед библиотекой с 13 по 29 августа, если позволит погода.

13 августа, 13.00-15.00: Викторина «Загадки владимирских улиц» (Книжная выставка и викторина помогут узнать интересные факты из истории улиц и памятников города Владимира, о жизни горожан в конце 19 века).

15.00-16.00: Мистер и миссис Левша (встречи со знаменитыми левшами, а также чтение книги Лескова о левше на испанском языке).

20 августа, 11.00-12.00: Встреча на лужайке с героями «Фермы животных» (чтение и знакомство с героями произведения классика зарубежной литературы Джорджа Оруэлла «Ферма животных» на английском языке с занимательной викториной).

22 августа, 14.00-15.00: акция ко Дню Российского флага (викторина об истории российского флага и исторический квиз о выдающихся людях)

26 августа - 30 сентября, каждую среду, 11.00-12.00: "Open Air English class" - класс чтения на языке оригинала.

27 августа, 10.00-12.00: мастер-класс "Книжные закладки"

29 августа, 14.00-15.00: стрит-вернисаж "Оживший герой" (рисуем рисунки на асфальте мелом).

Библиотека находится по адресу: ул. Дзержинского, 3. Справки по телефону: 32-52-88.