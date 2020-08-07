Жителю Собинки, пытавшемуся изнасиловать ребенка, смягчили приговор

Пьяный пятидесятивосьмилетний житель Собинки в начале ноября прошлого года схватил девятилетнюю девочку, возвращавшуюся домой после тренировки, затащил к себе в квартиру и. говоря официальным языком, совершил действия сексуального характера с применением насилия и угрозой убийством ребенку. К счастью. В этот момент мужчина отвлекся на зазвонивший домофон и девочка сумела сбежать через окно, благо квартира была на первом этаже. В тот же день его задержали, а в мае Собинский городской суд приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Но осужденный обжаловал приговор, посчитав его слишком суровым. Он считал ,что явка с повинной должна смягчить наказание. И в областном суде согласились с ним. Суд апелляционной инстанции снизил наказание до тринадцати лет лишения свободы. Напомним, что осужденный житель Собинки, ранее дважды отбывавший наказания за преступления сексуального характера, совершил аналогичное преступление в 1997 году. Но раскрыть его удалось только сейчас, расследуя это нападение на девочку. Вечером в декабре 1997 года он напал на девочку, вышедшую из подъезда в поисках убежавшего котенка, затащил ее на чердак и изнасиловал. Напуганный угрозами ребенок не видел лица преступника и не смогла его описать, а это затруднило поиск.