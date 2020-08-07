Во Владимирской области разрешили работать детским центрам и игровым комнатам

Поскольку Владимирская область перешла на третий этап снятия ограничительных мероприятий, введенных из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, теперь в регионе разрешено начать обслуживать посетителей в учреждениях социальной защиты населения, зданиях учреждений культуры и организациях досуга граждан, в том числе в детских развлекательных центрах и детских игровых комнатах торговых центров. При этом по-прежнему обязательно носить маски в транспорте и общественных местах и соблюдать дистанцию. А для владимирцев старше 65 лет по рекомендации Роспотребнадзора в регионе до 23 августа продлен режим самоизоляции, во время которого они могут жить дома или на даче. Но им можно сходить к врачу, в магазины - только с 9 до 12, выгулять животное около дома.