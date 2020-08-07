Четверо школьников из Владимирской области стали победителями конкурсов проекта "Патриум"

На Всероссийском интернет-портале дополнительного образования «Одарённые дети» завершается серия конкурсов в рамках проекта «ПатриУм». В числе победителей интеллектуальных состязаний по гуманитарным направлениям – ребята из Владимирской области.

Среди победителей из региона – сразу двое учащихся школы № 15 с углублённым изучением отдельных предметов г. Гусь-Хрустальный: Денис Белокопытов стал лучшим в конкурсе «Письмо на фронт», а Павел Гарькин одержал победу в конкурсе «Правовые задачи» и в конкурсе блогов «Экология». Учащаяся СОШ №8 о. Муром Полина Самотина добилась успеха в конкурсе «Create new animals». А Александр Трапезников из Малыгинской средней школы (Ковровский район) отмечен в двух конкурсах – «Энергосбережение в моей семье» и «Слово памяти».

Наши ребята в числе победителей проекта получили приглашение в трёхдневную онлайн-школу «ПатриУм» в сентябре.