В Музее хрусталя появились экспонаты для незрячих

Фото Владимиро-Суздальского музея-заповедника

Специально для людей с ослабленным зрением Владимиро-Суздальский музей-заповедник приобрел особенные экспонаты. Две копии работ мастеров по стеклу доступны для тактильного восприятия. Среди многообразия экспонатов из фондовых коллекций были отобраны два: «Жар-птица» Владимира Муратова и старинный графин в виде двуглавого орла. Тактильные экспонаты для Музея хрусталя были заказаны у московских художников, которые имеют большой опыт работы по созданию таких объектов. Каждый из предметов снабжен этикетками, напечатанными рельефно-точечным шрифтом Брайля. Как отмечают во Владимиро-Суздальский музее-заповеднике, производстве предметов ставилась задача, чтобы при контакте с ними люди могли получить максимально точное представление о фактуре материала, огранке и форме. Экспонаты, которые можно ощупывать, в будущем разместят и в других экспозициях музея.