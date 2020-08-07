Ковровчанин обвиняется в разглашении коммерческой тайны

Как установило следствие, в апреле 2016 года к сотруднику АО «КЭМЗ», занимавшему руководящую должность, обратился его знакомый с предложением организовать для него посещения указанного предприятия, а потом по мере необходимости предоставлять ему копии конструкторской документации вооружения и военной техники за вознаграждение. Согласившись, ковровчанин с апреля 2016 года по июнь 2019 не раз организовывал для своего знакомого и его подчиненных посещения АО «КЭМЗ», а также передавал отсканированную конструкторскую документацию, содержание которой составляет коммерческую тайну предприятия. За это он через посредника получил 2019 тысяч рублей. Его остановили сотрудники УФСБ России по Владимирской области. Житель Коврова обвиняется сразу в двух преступлениях: коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере за незаконные действия, и незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, из корыстной заинтересованности.