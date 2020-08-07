ВлГУ получил дополнительные бюджетные места

Владимирский госуниверситет получил 60 дополнительных бюджетных мест для абитуриентов, поступающих в этом году на 1 курс на программы бакалавриата. В первую очередь дополнительные места появились на направлениях подготовки, задействованных в области цифровой экономики - «информационные системы и технологии», «программная инженерия», «информатика и вычислительная техника», «прикладная математика и информатика», «бизнес-информатика» и другие. Это профессии, популярные среди абитуриентов и востребованные на рынке труда. В итоге общее количество бюджетных мест, выделенных для поступающих во Владимирский госуниверситет в 2020 году, составило 2620. Это на 339 мест больше, чем в предыдущую приёмную кампанию. Также в этом году в ВлГУ широкий перечень направлений и специальностей для поступления – более 200 программ подготовки по различным уровням обучения: бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура и прочее. Напоминаем, прием документов на очный бюджет на программы бакалавриата и специалитета завершается 18 августа.