За прошлую неделю во Владимирской области клещи покусали 33 ребенка

За последнюю неделю в больницы Владимирской области за помощью по поводу присасывания клещей обратилось 98 человек, в том числе 33 ребенка.

Наибольшее количество обращений зарегистрировано во Владимире, в Александровском и в Вязниковском районах.

- Лабораторно исследовано 62 клеща, снятого с людей, на вирус клещевого энцефалита. Антиген вируса клещевого энцефалита не обнаружен. Случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, не зарегистрировано, - рассказали в областном управлении Роспотребнадзора.

Анализ клещей на наличие возбудителей проводят в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» по адресу: г. Владимир, ул. Токарева, д.5.