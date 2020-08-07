Спасатели вывели из леса заблудившуюся в Александровском районе бабушку

Фото ГУ МЧС по Владимирской области

Днём 6 августа спасателям сообщили о том, что в лесном массиве Александровского района, рядом с СНТ «Майский» заблудилась 78-летняя женщина.

На поиск бабушки были отправлены сотрудники аварийно-спасательного формирования Александровского района, полицейские и сотрудники местного пожарно-спасательного гарнизона в количестве 2 человек и 1 единицы техники.

- Благодаря тому, что пенсионерка взяла с собой мобильный телефон, с ней поддерживалась связь. Женщина рассказала, что вышла из СНТ в лес за грибами и заблудилась, - рассказали в областном управлении МЧС.

Поисковая группа оперативно определила примерные координаты нахождения пенсионерки, и женщину нашли в ближайшее время. Силами аварийно-спасательного формирования она была выведена из леса.