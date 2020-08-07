Владимирец, искалечивший двухмесячную дочку, отправится в колонию

Тридцатичетырехлетний житель областной столицы признан виновным в причинении новорожденной дочке тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью. В середине декабря прошлого года его жена вернулась домой после прогулки с двухмесячной дочкой и застала мужа за распитием алкоголя. Молодая мать возмутилась, между супругами вспыхнула ссора и малышка, проснувшись, заплакала. Раздраженный плачем ребенка и ссорой с женой, мужчина подошел к коляске, где лежала дочка, взял ее на руки и несколько раз бросил на пол. Потрясенная женщина смогла забрать ребенка, выбраться из квартиры и уехала к родным. На следующий день состояние здоровья дочки резко ухудшилось, и мама обратилась за медицинской помощью. Врачи областной детской клинической больницы констатировали у ребенка черепно-мозговую травму с переломом теменной кости, госпитализировали девочку и сообщили об этом в региональный Следком. Владимирца приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.