В Вязниковском районе утонул молодой мужчина

Место трагедии

Трагедия произошла 5 августа на реке Клязьма в районе деревни Перово Вязниковского района. Отдыхавший на берегу реки с женой местный житель услышал крики о помощи, бросился на помощь тонувшему мужчине. Но спасти его не успел. Отважный очевидец смог только вытащить тело на берег и передать его сотрудникам полиции. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. По предварительной версии утонувшему – тридцапятилетнему мужчине – могло стать плохо во время купания. В ГУ МЧС России по Владимирской области отмечают, что это место не было предназначено для купания и напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности при нахождении в воде. Нельзя купаться в необорудованных местах, на не прошедших освидетельствование пляжах, а также в состоянии опьянения или при наличии серьезных заболеваний. Напомним, что с начала года на реках и озерах области произошло 16 происшествий, в результате которых утонули одиннадцать человек, в том числе – два ребенка