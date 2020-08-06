Кольчугинец пытался подкупить сотрудников ГИБДД

Шестидесятитрехлетнего кольчугинца сотрудники ГИБДД остановили в Юрьев-Польском районе: водителей «Лады Приоры» нарушил правила дорожного движения. Чтобы избежать ответственности, мужчина пытался подкупить правоохранителя, проигнорировав его слова о том, что это наказуемо. В итоге возбуждено уголовное дело по статье «мелкое взяточничество». А в Гороховецком районе по обвинению в мелком взяточничестве в ближайшее время перед судом предстанет 55-пятидесятипятилетний уроженец одного из соседних государств, пытавшийся избежать административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Всего за семь месяцев этого года на территории региона задокументировано более тридцати подобных фактов. В прошлом году таких дел было сорок шесть. Пятнадцать из них пресекли сотрудники УМВД России по городу Владимиру. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, общая сумма денежных средств, которые нарушители пытались дать в качестве взяток, превышает 30 000 рублей.