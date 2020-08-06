Владимирский областной суд отменил приговор в отношении насильника

Сорокавосьмилетний житель Гороховецкого района, ранее судимый, был осужден за совершение ряда преступлений, направленных против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Всего насильник получил пятнадцать с половиной лет. Его адвокат обжаловал приговор и встретил понимание в вышестоящей инстанции. Владимирский областной суд приговор суда первой инстанции отменил с передачей дела на новое судебное разбирательство в тот же суд, но в ином составе. Апелляционной инстанцией установило, что рассмотрение судьей уголовного дела оказалось связанным с высказанным им в процессуальных решениях о продлении срока содержания под стражей мнения по вопросам, которые стали предметом судебного разбирательства. А это является недопустимым и, как посчитал областной суд, лишает подсудимого права на справедливое и беспристрастное разбирательство.