Нотариуса из Петушинского района обвиняют в злоупотреблении полномочиями

В феврале прошлого года у одного из учредителей общества с ограниченной ответственностью в Петушинском районе возник конфликт с коллегами. И он решил фальсифицировать решения общего собрания участников общества, чтобы захватить управление компанией. Для этого мужчина составил заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юрлице, не связанных с изменениями в учредительных документах, указав себя в качестве руководителя постоянно действующего исполнительного органа, имеющего право без доверенности действовать от имени общества. После этого по его просьбе нотариус заверил подлинность подписей в указанном выше этом документе, а также в заявлении о внесении заведомо ложных сведений об изменении долей участников в уставном капитале. При этом нотариус знал о наличии у участников общества корпоративного конфликта. В итоге другие члены общества вынуждены были восстанавливать свои права в суде, а нотариусу предъявили обвинение по статье «злоупотребление полномочиями частными нотариусами».