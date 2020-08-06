Лучшим домом Владимира назвали семиэтажку в Коммунаре

Во Владимире подвели итоги конкурса на лучший дом города. Выиграл 7-этажный 12-подъездный кирпичный дом №19-ж по улице Центральной в микрорайоне Коммунар, который был введен в эксплуатацию в 2014 году. Всего в доме 458 квартир, в которых живут около 1300 человек, а также 126 нежилых помещений.

Это дом, который практически сразу после постройки и заселения бросила управляющая компания. Жильцы создали ТСН и сами благоустроили подъезды, подвалы, двор, высадили цветники, устроили спортивную и детскую площадки, установили ворота на выезде из двора, смонтировали камеры наблюдения. Сейчас идут работы по устройству прорезиненного покрытия на спортивной площадке. Жителям даже удалось снизить тариф на общедомовые нужды до 16,1 рубля за квадратный метр.

Второе место занял 9-этажный панельный дом №33 на улице Комиссарова (был сдан в эксплуатацию в 1975 году). И в честь 450летия во дворе дома будут посажены именные туи в честь малышей, родившихся у местных жителей в этом году.